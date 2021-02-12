Итоги недели: бензин, дорожный патруль, амурские миллионеры, цены на недвижимость и погодные изменения

Самые знаковые события уходящей пятидневки на Амур.инфо

1. Начнем с приятного. С погоды. Она действительно радует, особенно на фоне морозов, которые были две недели назад, вчера и сегодня в областной столице просто сказка. Огромную радость ко всему этому выразили и те, кому за эту зиму снега было недостаточно. Сегодня его более чем. Но, как мы знаем, после выпавшего снега температура воздуха всегда становится ниже и появляются ветра, но радует, что в ближайшем прогнозе -30 не планируется даже ночью.

В общем, весна где-то уже не за горами. Но летнюю резину доставать ещё пока рано.

2. Раз уж затронули тему автолюбителей, то поговорим о наболевшем. Бензин. Вчера, кстати, сорт 95-го топлива, завезли в объеме 400 тонн в Приамурье. Половина направилась в Благовещенск. Делиться информацией о станциях, где бензин имеется – нет смысла, так как данные меняются слишком быстро. Но, на всякий случай, свой следующий выезд за топливом планируйте заранее. А не в день, когда у вас загорится лампочка. Ну так, на всякий случай. Мало ли что.

3. В Приамурье подвели итоги декларационной кампании 2020 года. Как сообщает пресс-служба управления федеральной налоговой службы России по Амурской области, четыре налогоплательщика задекларировали доходы свыше миллиарда рублей. А вот миллионеров у нас на несколько порядков больше: доходы от миллиона до миллиарда рублей задекларировали 5 872 человека.

Больше всего амурчане зарабатывали на операциях с ценными бумагами и продажей долей в уставных капиталах – 88 миллионов рублей. На продаже недвижимого имущества жители области заработали 55 миллионов. Думаю, эти люди могут себя назвать по-настоящему успешными. Но в связи с последними событиями, настоящий счастливчик тот, кто видит такую картину на своём табло.

4. В продолжении темы финансов давайте поговорим о недвижимости. А точнее, о её стоимости. Наши журналисты просчитали среднюю стоимость одного квадратного метра в Благовещенске и некоторых других городах России. Спойлер: у каждого Благовещенца с квартирой – есть теперь уникальная возможность приписать себя касте шейхов. Итак, отталкиваясь от таблицы можно сделать вывод, что дороже квартиры стоят во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Ну ладно, мы не против. Зато, где квадрат стоит меньше? Внимание! Краснодар и Калининград! На целых 30 000 рублей! Нехило! А если хотите ещё дешевле, да и чтобы почти в 10 раз, то добро пожаловать в Воркуту! Мда, даже на фоне цен на квартиры такое «приглашение» звучит странно. Ну да ладно. Зато сказали, как есть.

5. «Любители неправильной парковки будут наказаны!». В Благовещенске начал свою работу дорожный патруль. Функция спецавто – фиксировать тех, кто поставил своего железного коня неправильно и наказывать рублём. Направленно это на улучшение пропускной способности. Иной раз ведь действительно, из-за какого-нибудь любителя встать «как душе угодно», тяжело проехать. Так что я «за», как и многие Благовещенцы, если верить комментариям. Главное, чтобы фиксировалось всё правильно, а то мало ли, на 10 сантиметров не впишешься в парковочное место и выхватишь штраф. Всё-таки какая-то человеческая погрешность имеет место быть. Или нет. Что думаете?

6. Ну и на десерт! Несколько дней подряд амурчанки, в разное время лежавшие в детской областной больнице, обсуждают её кухню на просторах соцсетей. По мнению большинства, АОДКБ – это единственное медучреждение в области, в котором кормят не просто сносно, а действительно вкусно. Особенно запала в душу большинству творожная запеканка.

Её рецепт доступен на сайте Амур. Инфо, так что заходите, записывайте и готовьте на здоровье. Уж лучше её попробовать на выходных дома, чем по расписанию в больнице.