Выбор читателей за 11 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 11 февраля.

В конце февраля современный завод по производству семян высокого качества и пищевой сои заработает в посёлке Заречный Благовещенского района. Торжественное открытие запланировано на 24 февраля.

В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok. Женщина корчила гримасы и издавала неприличные звуки.

Снять дефицит топлива на Дальнем Востоке можно только с помощью строительства нового нефтеперерабатывающего завода. По словам полпреда президента по Дальнему Востоку Юрия Трутнева, проект можно реализовать в преференциальном режиме, сообщает ТАСС.

В столице Амурской области задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве и избиении, сообщает полиция Благовещенска.