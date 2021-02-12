Выбор читателей за 11 февраля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 11 февраля.
В Амурской области открывается уникальный завод по производству пищевой сои
В конце февраля современный завод по производству семян высокого качества и пищевой сои заработает в посёлке Заречный Благовещенского района. Торжественное открытие запланировано на 24 февраля.
Майора полиции из Хабаровска уволили за компрометирующее видео в TikTok
В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok. Женщина корчила гримасы и издавала неприличные звуки.
На Дальнем Востоке хотят построить новый нефтеперерабатывающий завод
Снять дефицит топлива на Дальнем Востоке можно только с помощью строительства нового нефтеперерабатывающего завода. По словам полпреда президента по Дальнему Востоку Юрия Трутнева, проект можно реализовать в преференциальном режиме, сообщает ТАСС.
Двоих вымогателей задержали в Благовещенске
В столице Амурской области задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве и избиении, сообщает полиция Благовещенска.
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