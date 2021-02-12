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12февраля
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Выбор читателей за 11 февраля

Выбор читателей за 11 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 11 февраля.

В Амурской области открывается уникальный завод по производству пищевой сои

В конце февраля современный завод по производству семян высокого качества и пищевой сои заработает в посёлке Заречный Благовещенского района. Торжественное открытие запланировано на 24 февраля.

Майора полиции из Хабаровска уволили за компрометирующее видео в TikTok

В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok. Женщина корчила гримасы и издавала неприличные звуки.

На Дальнем Востоке хотят построить новый нефтеперерабатывающий завод

Снять дефицит топлива на Дальнем Востоке можно только с помощью строительства нового нефтеперерабатывающего завода. По словам полпреда президента по Дальнему Востоку Юрия Трутнева, проект можно реализовать в преференциальном режиме, сообщает ТАСС.

Двоих вымогателей задержали в Благовещенске

В столице Амурской области задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве и избиении, сообщает полиция Благовещенска.

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#Обзор #интернет #СМИ

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В США умер медиамагнат и основатель журнала Hustler Ларри Флинт
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