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сегодня, 09:37 1

В Приамурье суд подтвердил обоснованность обвинений ФАС к строителям ФОК Свободного

В Приамурье суд подтвердил обоснованность обвинений ФАС к строителям ФОК Свободного
Фото: amurobl.ru

Комиссия амурского управления федеральной антимонопольной службы выявила нарушения антимонопольного законодательства при строительстве свободненского ФОК. Администрация города и застройщик не согласились с решением ФАС и обратились с претензией в суд, сообщают в пресс-службе управления.

В ходе рассмотрения дела в суде специалисты амурского ФАС объяснили, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Свободном началось до того, как объявили аукцион. Когда это все-таки произошло, то администрация города выставила такие условия, что они не могли быть выполнены другими застройщиками кроме ООО «Специализированный застройщик «Содружество». Такие действия администрации специалисты ФАС расценили как нарушения антимонопольного законодательства, а именно – нарушение принципов конкуренции.

Не согласные с предписаниями антимонопольной службы администрация Свободного, МАУ «Центр спортивной подготовки Свободного» и ООО «Специализированный застройщик «Содружество» обратились в арбитражный суд Амурской области с заявлением о признании его незаконным.

Суд отказал заявителям в их претензиях в полном объеме. Вынесенное ФАС решение признано полностью законным.

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#Свободный #суды

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    17 секунд назад

    Спрут отмывочный?

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