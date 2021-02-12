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12февраля
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сегодня, 09:00 3

Амурчанин задолжал алиментов на 130 тысяч рублей

Амурчанин задолжал алиментов на 130 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Судебные приставы Благовещенска составили протокол на жителя Приамурья, который уклонялся от выплаты алиментов своему несовершеннолетнему ребёнку. В случае дальнейшей неуплаты мужчине грозила уголовная ответственность.

Мужчина накопил дол более чем на 130 тысяч рублей. Не желая быть привлечённым к уголовной ответственности, амурчанин оплатил задолженность в полном объёме, сообщают амурские судебные приставы.

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#дети #закон #финансы #криминал

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    38 минут назад

    новость мирового масштаба

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    35 минут назад

    Без всяких издевок сочувствую мужчине! Наша система такова, что неважно, какая у человека складывается ситуация! Меня за меньшее (50 т.р.) судебные приставы и наш самый гуманный суд в мире "нахлобучили" на 120 часов принудительных работ + выплата всей суммы + куча различных сборов, не разбираясь в положении плательщика (отсутствие работы и выплаты с пособия по безработице)! Апелляция все засилила! Так что совет один мужчинам: хотите стать отцом - прочтите Семейный кодекс, КоАП, УК РФ, а потом уже кидайтесь в объятия возлюбленной! :) Всем удачи!

  • inoy

    inoy
    7 минут назад

    130000, раньше помню АИ с прежним руководством про 1 300 000 новостью считали......

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