Амурчанин задолжал алиментов на 130 тысяч рублей

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Судебные приставы Благовещенска составили протокол на жителя Приамурья, который уклонялся от выплаты алиментов своему несовершеннолетнему ребёнку. В случае дальнейшей неуплаты мужчине грозила уголовная ответственность.

Мужчина накопил дол более чем на 130 тысяч рублей. Не желая быть привлечённым к уголовной ответственности, амурчанин оплатил задолженность в полном объёме, сообщают амурские судебные приставы.

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Наталья Баландина