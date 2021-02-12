Амурчанин задолжал алиментов на 130 тысяч рублей
Судебные приставы Благовещенска составили протокол на жителя Приамурья, который уклонялся от выплаты алиментов своему несовершеннолетнему ребёнку. В случае дальнейшей неуплаты мужчине грозила уголовная ответственность.
Мужчина накопил дол более чем на 130 тысяч рублей. Не желая быть привлечённым к уголовной ответственности, амурчанин оплатил задолженность в полном объёме, сообщают амурские судебные приставы.
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