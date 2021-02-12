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Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Фото: pixabay.com

Мошенники придумали новую схему, в которой задействованы россияне, имеющие ипотеку. Зная точные дату и сумму ипотечного платежа, мошенники звонят заёмщикам и провоцируют их перевести средства на сторонний счёт.

С мошенниками корреспондент РИА Новости столкнулся лично. Ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Звонившие напомнили, что «завтра платёж по ипотеке», а также уточнили, как заёмщик собирается платить – через кассу или онлайн. После того, как журналист ответил, что платить собирается в банке, мошенники отключились.

— Касательно «легенды» по ипотечным платежам. Ее цель – сформировать у жертвы доверие к злоумышленнику, плавно спровоцировать к совершению нужных злоумышленникам действий, в том числе сделать перевод на подконтрольные счета в сторонние банки, – рассказал агентству замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

Специалисты Московского кредитного банка уверены, что следующим шагом злоумышленников будет сообщение о том, что реквизиты банка изменились, а далее последует просьба совершить платёж, перейдя по новой ссылке. В случае отказа заёмщика могут напугать штрафом за просрочку.

— Далее клиенту будет отправлена ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги, – пояснил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Если заёмщик последует инструкции «сотрудника банка», деньги попадут на счёт мошенников.

Напомним, в конце января в рамках проекта «Предупрежден – значит вооружен» в МВД России рассказали об ещё одной новой схеме мошенничества. Преступники звонят жертве на телефон и представляются полицейским или другим сотрудником правопорядка. В ходе разговора злоумышленники узнают данные человека, а после крадут у него деньги со счёта.

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#закон #происшествия #финансы

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