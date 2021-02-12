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12февраля
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сегодня, 08:30 1

В якутских магазинах покупателям предлагают мясо американских сусликов

В якутских магазинах покупателям предлагают мясо американских сусликов
Фото: @yakutsk_news

В якутских соцсетях активно обсуждают новый ассортимент местных магазинов – туда завезли мясо американских сусликов. Стоит мясо зверька 600 рублей за килограмм, почти как свинина.

Пользователи по-разному отнеслись к такому предложению. Кто-то пишет «фу», кто-то не видит ничего странно в таком деликатесе. Другие же шутят: «В Китае тоже летучую мышь съели и понеслось».

Связана с Якутией и другая новость сегодняшнего дня. На этот раз без повода для шуток. Вчера ночью на границе Амурской области и Якутии столкнулись два поезда: порожний и гружённый углём. В результате происшествия с путей сошли четыре полувагона.

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#Дальний Восток #животные

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    37 минут назад

    фото и новость родом из сентября 2019 с выставки-ярмарки "Продовольствие-2019.употребляют в пищу постоянно эвены из верхоянья

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