В якутских магазинах покупателям предлагают мясо американских сусликов

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В якутских соцсетях активно обсуждают новый ассортимент местных магазинов – туда завезли мясо американских сусликов. Стоит мясо зверька 600 рублей за килограмм, почти как свинина.

Пользователи по-разному отнеслись к такому предложению. Кто-то пишет «фу», кто-то не видит ничего странно в таком деликатесе. Другие же шутят: «В Китае тоже летучую мышь съели и понеслось».

Связана с Якутией и другая новость сегодняшнего дня. На этот раз без повода для шуток. Вчера ночью на границе Амурской области и Якутии столкнулись два поезда: порожний и гружённый углём. В результате происшествия с путей сошли четыре полувагона.