Ученые из ДВФУ нашли в морских обитателях лекарство от рака

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Ученые школы биомедицины ДВФУ совместно с учёными из университета Женевы смогли выделить производное порфирина из иглокожего обитающего в море рядом с островом Русский. Это вещество используется в лечении нескольких разновидностей рака, поясняют в пресс-службе вуза.

Ранее считалось, что порфирин можно произвести только дорогостоящим синтетическим путём. Ученые ДВФУ получили это вещество с минимальными возможными затратами из живого организма.

—Порфирин используют в фотодинамической терапии в качестве фотосенсибилизатора, агента, который под воздействием лазера выделяет активный кислород и убивает опухолевые клетки, минимально воздействуя на здоровые. Фотодинамическую терапию придумали для щадящего лечения рака мочевого пузыря, пищевода, легких, базальноклеточной карциномы. Сейчас её применяют и для различных дерматологических процедур, – пояснил один из авторов работы Владимир Катанаев.

Источником этого соединения стала змеехвостка Сарса (Ophiura sarsii). Этого морского обитателя добыли в заливе Богдановича на острове Русский на глубине 15 – 18 метров. Змеехвостка хоть и похожа на морскую звезду, но относится к отряду иглокожих. Офиуры обитают не глубоко, а значит добывать их достаточно просто.

Биологически активные молекулы, извлечённые из змеехвостки, в ходе экспериментов показали противоопухолевое действие. Это доказало учёным то, что в исследуемых соединениях есть порфирины. Из офиуры их можно добыть без дорогостоящих технологических процессов и всего за один этап.

В настоящее время учёные заняты выяснением того, при каких условиях змеехвостка Сарса может вырабатывать ценное соединение – а именно особенность это морских обитателей заливов острова Русский или всех представителей этого вида.

— В исследовании приведена оценка, согласно которой объем рынка фотодинамической терапии может достичь почти 12 млрд долларов к 2027 году, – приводят экономические перспективы от этого открытия на сайте университета.

Как пояснили в ДВФУ их учёные уделяют внимание «исследованию современных методов диагностики и лечения рака и других трудноизлечимых болезней на молекулярном и генетическом уровнях». Все научные разработки ведутся на базе университета и в сотрудничестве с крупнейшими научно-исследовательскими центрами мира.