Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Гороскоп на 12 февраля: Стрельцы продвинутся по работе, а Раки придумают что-то крутое

Гороскоп на 12 февраля: Стрельцы продвинутся по работе, а Раки придумают что-то крутое

Восход Солнца: 07:45
Заход Солнца: 17:42
Солнце в Водолее.

Овен. Удачно сложатся запланированные поездки и недальние путешествия. Хороший день для закупки продуктов впрок, покупки мелких хозяйственных мелочей, бытовых приборов, ремонта автомобиля.

Телец. Открыто общайтесь, обсуждайте будущее, говорите, ведь именно ваше красноречие станет ключиком к успеху. В личном плане этот день сулит проблемы. Вероятны необоснованные разрывы, казалось бы, крепких отношений.

Близнецы. Астрологи советуют вам вести себя спокойно даже с людьми, которые идут на откровенные провокации. Они хотят спровоцировать вас на агрессию, чтобы потом использовать выпад против вас.

Рак. Придумали что-то крутое? Беритесь за воплощение этого проекта сразу же. Сейчас подходящее время, чтобы проявить свой креатив и рассказать об идее.

Лев. Даже если вы будете сталкиваться с раздражающими вещами, очень важно сохранить душевное равновесие! Все ваши планы сегодня могут сломать ваши собственные эмоции. Совет от астрологов очевиден и заключается в усиленном контроле.

Дева. Пора раскрыться, хватит держать все волнения в себе, партнёр поможет вам решить проблему. Продолжайте верить в свои силы, даже если окружающие откровенно в них сомневаются.

Весы. День принесёт множество позитивных эмоций, а вечером можете рассчитывать на подарок судьбы. Лучше отказаться от общения с самыми близкими, чтобы избежать серьёзной ссоры с ними.

Скорпион. Посвятите день семье, не ленитесь придумать для родных новое времяпровождение. Природная рассудительность поможет принять верное решение в личной жизни. На работе вам тоже не мешает быть рассудительным.

Стрелец. В ближайшее время перед вами могут открыться новые перспективы в профессиональной области, но для этого придется проявить инициативу. Из-за перенапряжения могут возникнуть проблемы со здоровьем и нарушение сна.

Козерог. Звёзды призывают в любой ситуации искать для себя возможности, сохраняя оптимистичный настрой! Постарайтесь не общаться с импульсивными и агрессивно настроенными людьми. Сейчас очень удачное время для новых приобретений и покупок.

Водолей. Воспользуйтесь свободным временем правильно, наведите порядок у себя в комнате, чтобы работалось лучше! День сложный и противоречивый, в личной сфере возможны разочарования, также расстройством может закончиться секс.

Рыбы. У вас может возникнуть идея переписываться с людьми из других стран. Вы настроены на поиск информации, но если попутно вам встретится привлекательный человек, то мимолетный интерес легко перерастет в увлечение.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Просмотров всего: 251

#гороскоп #гороскоп на день

распечатать


Общество

Гороскоп на 11 февраля: Козерогам нельзя отступать от цели, а Скорпиона ждёт феерическая удача в личной жизни
Общество

Гороскоп на 10 февраля: Водолеям можно полениться, а Весам стоит организовать праздник
Общество

Гороскоп на 9 февраля: судьбоносный день у Водолеев, а Тельцам пора в путешествие
Общество

Гороскоп на 8 февраля: Львам нужно заняться здоровьем, а Водолеям лучше отказаться от сделок
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь