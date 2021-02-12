Гороскоп на 12 февраля: Стрельцы продвинутся по работе, а Раки придумают что-то крутое

Восход Солнца: 07:45

Заход Солнца: 17:42

Солнце в Водолее.

Овен. Удачно сложатся запланированные поездки и недальние путешествия. Хороший день для закупки продуктов впрок, покупки мелких хозяйственных мелочей, бытовых приборов, ремонта автомобиля.

Телец. Открыто общайтесь, обсуждайте будущее, говорите, ведь именно ваше красноречие станет ключиком к успеху. В личном плане этот день сулит проблемы. Вероятны необоснованные разрывы, казалось бы, крепких отношений.

Близнецы. Астрологи советуют вам вести себя спокойно даже с людьми, которые идут на откровенные провокации. Они хотят спровоцировать вас на агрессию, чтобы потом использовать выпад против вас.

Рак. Придумали что-то крутое? Беритесь за воплощение этого проекта сразу же. Сейчас подходящее время, чтобы проявить свой креатив и рассказать об идее.

Лев. Даже если вы будете сталкиваться с раздражающими вещами, очень важно сохранить душевное равновесие! Все ваши планы сегодня могут сломать ваши собственные эмоции. Совет от астрологов очевиден и заключается в усиленном контроле.

Дева. Пора раскрыться, хватит держать все волнения в себе, партнёр поможет вам решить проблему. Продолжайте верить в свои силы, даже если окружающие откровенно в них сомневаются.

Весы. День принесёт множество позитивных эмоций, а вечером можете рассчитывать на подарок судьбы. Лучше отказаться от общения с самыми близкими, чтобы избежать серьёзной ссоры с ними.

Скорпион. Посвятите день семье, не ленитесь придумать для родных новое времяпровождение. Природная рассудительность поможет принять верное решение в личной жизни. На работе вам тоже не мешает быть рассудительным.

Стрелец. В ближайшее время перед вами могут открыться новые перспективы в профессиональной области, но для этого придется проявить инициативу. Из-за перенапряжения могут возникнуть проблемы со здоровьем и нарушение сна.

Козерог. Звёзды призывают в любой ситуации искать для себя возможности, сохраняя оптимистичный настрой! Постарайтесь не общаться с импульсивными и агрессивно настроенными людьми. Сейчас очень удачное время для новых приобретений и покупок.

Водолей. Воспользуйтесь свободным временем правильно, наведите порядок у себя в комнате, чтобы работалось лучше! День сложный и противоречивый, в личной сфере возможны разочарования, также расстройством может закончиться секс.

Рыбы. У вас может возникнуть идея переписываться с людьми из других стран. Вы настроены на поиск информации, но если попутно вам встретится привлекательный человек, то мимолетный интерес легко перерастет в увлечение.

Астролог: Вальдемар Небоходцев