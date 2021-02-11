Жительница Дагестана призналась в обмане с подменой мёртвых младенцев на куклы

Ранее в Дагестане мужчина, который хоронил своих новорождённых детей, обнаружил на кладбище, что в погребальном покрывале находятся куклы.

На видеозаписи, выложенной в Сеть, мужчина рассказал, что его жена рожала в Ставропольском перинатальном центре. Ему сообщили, что младенцы умерли вскоре после рождения. Он забрал детей и отправился в Дагестан их хоронить.

Сотрудники правоохранительных органов устроили проверку.

Вскоре стало известно, что история с рождением детей оказалась выдумкой.

Жительница Дагестана 9 месяцев назад сообщила мужу, что у них будет ребёнок. Позже её беременность не подтвердилась. Женщина боялась говорить мужу правду, так как мужчина очень хотел детей. Она опасалась, что он её бросит и продолжила притворяться, что беременна.

На допросе в полиции женщина рассказала, что у них с мужем были конфликты из-за того, что он требовал детей и грозился развестись. Когда подходил срок родов, она сообщила, что едет рожать в Ставрополье. Оттуда она позвонила и рассказала, что дети умерли. Обман вскрылся уже на кладбище, когда её муж решил развернуть покрывало.

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