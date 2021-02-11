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11февраля
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сегодня, 17:57 0

В Благовещенске эвакуировали учеников Алексеевской гимназии

В Благовещенске эвакуировали учеников Алексеевской гимназии

Сегодня, 11 февраля в 14:00, всех учеников Алексеевской гимназии эвакуировали из здания школы. Неизвестный опубликовал на странице гимназии на сайте «Дневник.ру» угрозу минирования. Исполняющий обязанности директора школы обратился в полицию, сообщает пресс-служба администрации города.

— Здание гимназии обследовал кинолог. Никаких угроз специалист не обнаружил, дети вернулись в здание, – сообщили в администрации города.

Напомним, что в среду, 10 февраля, хакеры взломали электронный дневник Алексеевской гимназии. Хулиганы удалили все оценки учащихся, информацию о педагогах, а на главной странице дневника разместили флаг ЛГБТ-сообщества и сообщение о готовящемся минировании школы. Также, в понедельник, 8 февраля, по всей стране прокатилась волна сообщений о «минировании» школ. Но все они оказались ложными.

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#жизнь #происшествия

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