21 марта состоится III Кубок главы Белогорска по плаванию

Третьи по счету соревнования по плаванию на Кубок главы Белогорска проведут в воскресенье 21 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе им. Героя России Сергея Солнечникова.



В управлении по физической культуре и спорту рассказали, что побороться за кубок главы Белогорска смогут все желающие спортсмены в возрасте 11 лет и старше, имеющие подготовку различного уровня, не имеющие медицинских противопоказаний. Для участия в соревнованиях необходимо до 14 марта подать заявку. Для этого нужно обратиться на ресепшен ФОКа, по адресу: ул. Кирова, 146.

— Кубок главы Белогорска по плаванию в 2021 году пройдет третий год подряд, - отметила начальник Управления по ФК и С Ольга Саяпина. - На первых в истории Белогорска соревнованиях за Кубок главы Белогорска поборолись 194 пловца, в прошлом году - 159. Надеемся, что и на этот раз участников будет не меньше.

Соревноваться пловцы будут на шести 25-метровых дорожках бассейна с использованием электронной системы хронометража.

Участники будут выступать в следующих возрастных категориях: 11 – 12 лет, 13 – 14 лет, 15 – 17 лет, 18+.

В программе соревнований на этот раз только дистанция на 50 метров: вольный стиль, баттерфляй, на спине, брасс. Также пловцов ожидает комбинированная эстафета: 4 по 50 метров девушки и 4 по 50 метров юноши.

Начало соревнований – в 12:00, разминка участников кубка начнется с 11:00.

По итогам заплывов будут награждены победители и призеры в личном первенстве в каждой возрастной группе, отдельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин медалями и грамотами.

Победители в каждом виде программы получат призы от главы Белогорска. С положением о соревнованиях по плаванию на Кубок главы Белогорска можно ознакомиться на портале «Спорт Белогорска» в разделе «Документы».