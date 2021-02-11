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11февраля
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сегодня, 18:06 0

Активность в сетях в Белогорске мониторит спецсистема

Активность в сетях в Белогорске мониторит спецсистема

Активность школьников Белогорска в социальных сетях берет на контроль поисково-аналитическая система. Поручение о применении на территории города сервиса, позволяющего оценить уровень общественной безопасности в сети, дал глава Белогорска Станислав Мелюков.

— Система позволит мониторить соцсеть в режиме 24/7 и станет одним из инструментов межведомственного взаимодействия. В настоящее время мониторинг ориентирован на «ВКонтакте». В перспективе и другие сети. Доступ к веб-ресурсу будет иметь ограниченный круг лиц. В их числе глава города, заместители, курирующие информационные технологии, общественную безопасность, социальную сферу, а также директора школ и правоохранительные органы в рамках межведомственного взаимодействия, – рассказала замглавы по информационным технологиям Марина Зингер.

Вовлеченные в мониторинг сетей лица пройдут соответствующее обучение и, применяя возможности программы, будут руководствоваться соблюдением действующего законодательства.

Проводится мониторинг для обеспечения безопасности личности, общества, предотвращения угрозы жизни, здоровью, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи, по предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.

Поисково-аналитическая система обеспечивает поиск из «ВКонтакте» в ретроспективе начиная с октября 2006 года.

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#Белогорск

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