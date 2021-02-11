В Приамурье за сутки умерло два пациента с COVID-19

— У 37 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (82 процента), у 8 – в виде пневмонии (18 процентов), – сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Бессимптомных носителей коронавируса в регионе за сутки не выявлено. В Роспотребнадзоре отмечают, что прирост заболеваемости снизился до 0,2 процента.

С момента начала пандемии в Приамурье выявлено 20 288 случаев коронавируса, 18 672 пациента выздоровели, 148 – погибли.