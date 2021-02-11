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11февраля
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сегодня, 17:30 0

В Приамурье за сутки умерло два пациента с COVID-19

В Приамурье за сутки умерло два пациента с COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Амурской области в течение последних суток зафиксировано 45 новых случаев коронавируса. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за то же время погибло двое пациентов, 61 полностью выздоровел.

— У 37 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (82 процента), у 8 – в виде пневмонии (18 процентов), – сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Бессимптомных носителей коронавируса в регионе за сутки не выявлено. В Роспотребнадзоре отмечают, что прирост заболеваемости снизился до 0,2 процента.

С момента начала пандемии в Приамурье выявлено 20 288 случаев коронавируса, 18 672 пациента выздоровели, 148 – погибли.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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