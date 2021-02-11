В Приамурье за сутки умерло два пациента с COVID-19
В Амурской области в течение последних суток зафиксировано 45 новых случаев коронавируса. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за то же время погибло двое пациентов, 61 полностью выздоровел.
— У 37 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (82 процента), у 8 – в виде пневмонии (18 процентов), – сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.
Бессимптомных носителей коронавируса в регионе за сутки не выявлено. В Роспотребнадзоре отмечают, что прирост заболеваемости снизился до 0,2 процента.
С момента начала пандемии в Приамурье выявлено 20 288 случаев коронавируса, 18 672 пациента выздоровели, 148 – погибли.
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