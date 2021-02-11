Василий Орлов: «Благодаря слаженным действиям нам удалось с наименьшими потерями пройти сложный 2020 год»

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Губернатор Приамурья Василий Орлов принял участие в расширенной коллегии управления Роспотребнадзора, где подвели итоги 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Деятельность Роспотребнадзора в 2020 году в первую очередь, конечно, была связана с недопущением распространения коронавирусной инфекции. В Амурской области совместная, слаженная работа в рамках оперативного штаба началась раньше, чем в других регионах нашей страны из-за близости с Китайской Народной Республикой. Считаю, что эта работа была проведена эффективно, и нашему региону удалось с наименьшими потерями пройти этот очень непростой год. Причём это касается не только здравоохранения, но и стабильности экономики. Все крупнейшие стройки работали в полной мере. Более того, наша практика по работе с крупными объектами, на которых сосредоточено очень большое количество рабочей силы, федеральным Роспотребнадзором признана отраслевым стандартом. На мой взгляд, это огромная заслуга непосредственно нашего амурского управления Роспотребнадзора, – сказал глава региона Василий Орлов.

Также губернатор отметил, что для малого бизнеса были наименьшие ограничения. На ремонт медучреждений в этом году запланировано направить 1,095 миллиарда рублей, тогда как в прошлом году сумма составляла 533 миллиона рублей.

Напомним, что 2 января 2020 года Амурская область одна из первых начала мероприятия по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

— На тот период главной задачей было подготовиться к приёму больных особо опасными инфекциями, развернуть госпитальные базы. Необходимо отметить: в инициативном порядке правительством Амурской области по взаимной договорённости с Народным правительством города Хэйхэ был предпринят беспрецедентный на тот период шаг – временное приостановление пересечения государственной границы. Всё дальнейшее взаимодействие по международному сообщению осуществлялось в особом порядке, – отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Мероприятия по вывозу россиян из стран юго-восточной Азии продолжились в марте.

— Это было начало очень сложной и кропотливой работы. Мы на тот период не представляли особенности этой инфекции. Вся наша тактика строилась оперативно и координировалась ежедневно, – рассказала главный санитарный врач области.

Одними из первых в РФ с 24 апреля в области введено ношение масок в местах массового скопления людей. Совместно с органами полиции проведено более 4 тысяч рейдов по контролю за изоляцией больных, контактных. Одновременно проводилась очень большая работа по развёртыванию медицинских госпиталей.

Амурская область на сегодняшний день входит в топ-15 регионов РФ по высокому уровню тестирования. С нарастающим итогом проведено более 1,2 миллиона исследований.