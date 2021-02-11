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11февраля
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Василий Орлов: «Благодаря слаженным действиям нам удалось с наименьшими потерями пройти сложный 2020 год»

Василий Орлов: «Благодаря слаженным действиям нам удалось с наименьшими потерями пройти сложный 2020 год»
Фото: amurobl.ru

Губернатор Приамурья Василий Орлов принял участие в расширенной коллегии управления Роспотребнадзора, где подвели итоги 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Деятельность Роспотребнадзора в 2020 году в первую очередь, конечно, была связана с недопущением распространения коронавирусной инфекции. В Амурской области совместная, слаженная работа в рамках оперативного штаба началась раньше, чем в других регионах нашей страны из-за близости с Китайской Народной Республикой. Считаю, что эта работа была проведена эффективно, и нашему региону удалось с наименьшими потерями пройти этот очень непростой год. Причём это касается не только здравоохранения, но и стабильности экономики. Все крупнейшие стройки работали в полной мере. Более того, наша практика по работе с крупными объектами, на которых сосредоточено очень большое количество рабочей силы, федеральным Роспотребнадзором признана отраслевым стандартом. На мой взгляд, это огромная заслуга непосредственно нашего амурского управления Роспотребнадзора, – сказал глава региона Василий Орлов.

Также губернатор отметил, что для малого бизнеса были наименьшие ограничения. На ремонт медучреждений в этом году запланировано направить 1,095 миллиарда рублей, тогда как в прошлом году сумма составляла 533 миллиона рублей.

Напомним, что 2 января 2020 года Амурская область одна из первых начала мероприятия по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

— На тот период главной задачей было подготовиться к приёму больных особо опасными инфекциями, развернуть госпитальные базы. Необходимо отметить: в инициативном порядке правительством Амурской области по взаимной договорённости с Народным правительством города Хэйхэ был предпринят беспрецедентный на тот период шаг – временное приостановление пересечения государственной границы. Всё дальнейшее взаимодействие по международному сообщению осуществлялось в особом порядке, – отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Мероприятия по вывозу россиян из стран юго-восточной Азии продолжились в марте.

— Это было начало очень сложной и кропотливой работы. Мы на тот период не представляли особенности этой инфекции. Вся наша тактика строилась оперативно и координировалась ежедневно, – рассказала главный санитарный врач области.

Одними из первых в РФ с 24 апреля в области введено ношение масок в местах массового скопления людей. Совместно с органами полиции проведено более 4 тысяч рейдов по контролю за изоляцией больных, контактных. Одновременно проводилась очень большая работа по развёртыванию медицинских госпиталей.

Амурская область на сегодняшний день входит в топ-15 регионов РФ по высокому уровню тестирования. С нарастающим итогом проведено более 1,2 миллиона исследований.

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#коронавирус #губернатор #здоровье #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Авиасообщение и границу закрыли уже после занесения заразы. Скорая помощь приезжала через неделю после вызова в лучшем случае. Телефоны поликлиник были оборваны большую часть времени. Большинство медиков не получили выплат. Бесплатные лекарства раздали по блату. Результаты тестов пришли через 3,5 недели. Маски сначала невозможно было купить, потом появились, по 30 рублей за штуку. Антибиотики и противовирусные отсутствовали в аптеках. Статистика смертности до сих пор вызывает сомнения. Волонтерам на скорой помощи предлагали самим купить бензин. Да, слаженная работа!

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    1 час назад

    начало конца пандемии, видим

  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    1 час назад

    Ну не скажет же Василий:-"Могло бы быть и хуже,но нам просто повезло"

  • Undertaker

    Undertaker
    45 минут назад

    Все верно Дмитрий русский, слаженный бизнес за счёт карманов населения

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