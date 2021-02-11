Тигрица, найденная истощённой в Хабаровском крае, умерла

Фото: amur-tiger.ru

Напомним, что истощенную и обмороженную тигрицу 9 января отловили в Бикинском районе Хабаровского края. Информацию о животном, нуждающемся в помощи, специалистам центра передали местные охотники.

— К моменту нашего приезда тигрица лежала на дороге и выглядела очень слабой. Поэтому было принято решение срочно изъять животное для оказания ему помощи. Хищница была отловлена и оперативно доставлена в реабилитационный центр «Утёс» для оказания ветеринарной помощи, — рассказал Дмитрий Стяжкин, менеджер природоохранных проектов центра «Амурский тигр» по Хабаровскому краю.

Истощенное животное в реабилитационном центре попытались поставить на ноги: обработали обмороженные участки и ввели поддерживающие препараты. 20 января тигрице провели повторный ветеринарный осмотр: сделали инъекции необходимых препаратов и снова обработали раны. После полученного лечения лесная кошка даже стала принимать пищу. Но, не смотря на достигнутые успехи, ветеринаров центра беспокоили её анализы – было понятно, что внутренние органы очень сильно повреждены. По сути, тигрица все это время продолжала находиться на грани жизни и смерти.

И, к сожалению, это и погубило животное. 11 февраля, накануне очередного запланированного ветеринарного осмотра, тигрица скончалась.

— Все участвовавшие в спасении тигрицы люди являются профессионалами своего дела, на счету которых не одна и не две спасенных тигриных жизни, и в некоторых случаях это происходило на грани чуда. В нашей практике, что скрывать, есть и случаи, когда все предпринятые меры по спасению не приводили к желаемому результату и животное погибало. И это всегда очень болезненно: как профессионал ты понимаешь, что шансов выжить у тигра не было, а как человек испытываешь чувство вины за то, что надежды на чудо не оправдались, – комментирует Сергей Арамилев, генеральный Центр «Амурский тигр».

Для установления точных причин смерти тело тигрицы направят в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийске Приморского края.