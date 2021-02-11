Виктория Боня поделилась с поклонниками горячим фото с обнажённой грудью

На днях Вика опубликовала откровенное фото на фоне портрета Фриды Кало. На снимке Боня позирует в простой белой футболке и чёрных брюках. Яркий образ звезды дополняет эффектный макияж, собранные в высокий хвост волосы и одна обнажённая грудь, которую Вика прикрывает стаканчиком кофе.

В посте Боня призывает избавиться от страхов, перестать загонять себя в рамки и быть собой. Телеведущая отметила, что она сама уже стала полностью свободной.

Подписчики Виктории пришли в восторг от смелого фото и засыпали её комплиментами.