Виктория Боня поделилась с поклонниками горячим фото с обнажённой грудью
Виктория Боня одна из самых эффектных представительниц российского шоу-бизнеса. Бывшая звезда «Дома-2» активно ведёт соцсети и часто радует поклонников эффектными фото, пишет Wday.ru.
На днях Вика опубликовала откровенное фото на фоне портрета Фриды Кало. На снимке Боня позирует в простой белой футболке и чёрных брюках. Яркий образ звезды дополняет эффектный макияж, собранные в высокий хвост волосы и одна обнажённая грудь, которую Вика прикрывает стаканчиком кофе.
В посте Боня призывает избавиться от страхов, перестать загонять себя в рамки и быть собой. Телеведущая отметила, что она сама уже стала полностью свободной.
Подписчики Виктории пришли в восторг от смелого фото и засыпали её комплиментами.
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