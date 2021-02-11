Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:27 0

Виктория Боня поделилась с поклонниками горячим фото с обнажённой грудью

Виктория Боня поделилась с поклонниками горячим фото с обнажённой грудью
Фото: glamour.ru

Виктория Боня одна из самых эффектных представительниц российского шоу-бизнеса. Бывшая звезда «Дома-2» активно ведёт соцсети и часто радует поклонников эффектными фото, пишет Wday.ru.

На днях Вика опубликовала откровенное фото на фоне портрета Фриды Кало. На снимке Боня позирует в простой белой футболке и чёрных брюках. Яркий образ звезды дополняет эффектный макияж, собранные в высокий хвост волосы и одна обнажённая грудь, которую Вика прикрывает стаканчиком кофе.

В посте Боня призывает избавиться от страхов, перестать загонять себя в рамки и быть собой. Телеведущая отметила, что она сама уже стала полностью свободной.

Подписчики Виктории пришли в восторг от смелого фото и засыпали её комплиментами.

Просмотров всего: 180

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Наташа Королёва рассказала о влиянии Пугачёвой на её развод с Игорем Николаевым
В России и мире

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца
В России и мире

Фанаты вычислили, что Ольга Бузова и Дава продолжают жить вместе после разрыва
В России и мире 1

Анна Хилькевич узнала из сети о собственной смерти
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь