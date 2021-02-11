Для пассажирских перевозок на ДВ намерены использовать вертолёты Ка-62

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента пв ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетили Арсеньевскую авиационную компанию «Прогресс» в Приморье, где ознакомились с производством гражданского вертолета Ка-62.

— Сегодня рынок судов с вертикальным взлетом в основном занят вертолетами Ми-8, но это габаритная машина, и она не всегда целесообразна из-за небольшого количества пассажиров, так как рейс получается очень дорогим. Средних и малых машин у нас практически нет. Поэтому вертолёт Ка-62 очень нужен и для Дальнего Востока, и для всей страны. У нас огромные расстояния, не все населённые пункты можно оснастить аэропортами и посадочными площадками, поэтому мы ждём эту машину. В частности, я уверен, что авиакомпания «Аврора», созданием которой мы сейчас занимаемся, обязательно заинтересуется ей, – отметил Юрий Трутнев.

Авиакомпания «Прогресс» выпускает боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», однако для увеличения числа заказов, собственного развития, освоила и серийное производство гражданского Ка-62.

Это многоцелевой вертолёт, способный и перевозить до 15 пассажиров, и использоваться в санитарной авиации, для наблюдения, патрулирования, транспортировки грузов.

— Вертолёты могут занять свою нишу в авиапарке единой дальневосточной авиакомпании, – заявил министр Алексей Чекунков и отметил, что Ка-62 значительно экономичнее Ми-8.

— Мы ждем, когда закончатся летные испытания Ка-62, это ориентировочно произойдет в октябре, и к ноябрю он должен получить сертификат летной годности. В этом случае мы будем приобретать такие вертолеты для санитарных перевозок. Там можно разместить двух лежачих больных вместе с медперсоналом в изолированном от кабины экипажа салоне, что очень важно при инфекционных заболеваниях. Во-вторых, нужно менять устаревший парк авиации, который обслуживает региональные пассажирские маршруты, – сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.