Амурским коммунальщикам грозит штраф за нарушение подачи тепла в отдалённые районы Благовещенска

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С начала года специалисты «Дальневосточной генерирующей компании» отработали 158 обращений жителей Благовещенска о некачественном предоставлении услуг теплоснабжения, 122 из которых были решены положительно. По итогам проведённых проверок установлено, что основное количество нарушений зарегистрировано в посёлках Аэропорт, Радиоцентр, Мясокомбинат, Астрахановка, Садовое, Мостоотряд и Белогорье. Все они связаны с несоблюдением температурного графика на котельных ООО «Амурские коммунальные системы».

Как сообщается, на двух из семи котельных, а также на девяти из одиннадцати котельных-термороботах, по которым поступали жалобы, выездные комиссии ЕТО зафиксировали значительное нарушение температурного графика. По данным фактам нарушений филиал «Амурская генерация» направил тринадцать предписаний в ООО «АКС», пять писем в Управление ЖКХ Благовещенска и два письма в мэрию Благовещенска, сообщается на сайте дальневосточной генерирующей компании.

— На сегодняшний день вопрос по сбоям на котельных ООО «АКС» решается сложно, результат плавающий. Установлено, что при установке автоматизированных систем на данных котельных были допущены ошибки, которые мы настоятельно рекомендуем ООО «АКС» устранить в кратчайший срок. К этой компании мы намерены применить штрафные санкции, а жителям проблемных домов обязательно будет сделан перерасчёт, - рассказал директор филиала «Амурская генерация» Сергей Руденко.

В пресс-службе АКС корреспонденту Амур.инфо рассказали, что сейчас котельные, о которых говорится в сообщении, работают в штатном режиме в соответствии с утверждённым температурным графиком. Кроме того, сейчас у компании новый поставщик топлива, у которого закупается уголь для этих котельных.

А вот по поводу перерасчёта потребителям обращаться нужно уже в другую организацию. С 1 января 2021 года «Благовещенский расчётно-кассовый центр» перестал производить начисления за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Нововведения связаны с появлением в Благовещенске единой теплоснабжающей организации (ЕТО).

В функционал новой энергокомпании вошли заключение договоров и расчёты за потреблённую тепловую энергию всех потребителей, входящих в зону ЕТО, а также контроль качества поставки тепловой энергии потребителям. Телефоны диспетчерской службы ЕТО: 398-555, 398-390.