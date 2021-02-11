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11февраля
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сегодня, 16:15 1

Благовещенский район получит на газификацию Чигирей пять миллионов рублей

Благовещенский район получит на газификацию Чигирей пять миллионов рублей
Фото: https://pixabay.com/

Благовещенский район из областного бюджета может претендовать на 5 миллионов рублей. Это первый транш по региональной программе газификации, необходимый для будущего строительства межпоселкового газопровода к Чигирям. Схема, которую предстоит разработать, определит, где разместятся объекты инфраструктуры, где пройдут сети и сколько потребителей к ним подключат.

Вопрос о выделении денег подняли в амурском правительстве во время встречи губернатора Василия Орлова с представителями депутатских фракций Законодательного Собрания области, пишет в своём инстаграм-аккаунте газета Благовещенского района «Амурская земля и люди».

Теперь вопрос о выделении средств на разработку схемы расположения объектов газоснабжения депутаты Законодательного собрания намерены поднять в феврале на очередной сессии. Если решение будет принято, уже в марте администрация сельсовета сможет объявить конкурс и официально вступить в масштабный проект газификации.

Напомним, совместная программа газификации Амурской области на 2021-2025 годы была подписана правительством Приамурья совместно с ПАО «Газпром» в сентябре 2020 года. К 2025 году уровень газификации в Амурской области должен составлять 12 процентов.

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#Благрайон #областная власть #технологии #финансы

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

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