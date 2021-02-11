Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:28 0

Наташа Королёва рассказала о влиянии Пугачёвой на её развод с Игорем Николаевым

Наташа Королёва рассказала о влиянии Пугачёвой на её развод с Игорем Николаевым
Фото: wday.ru

Наташа Королёва и Игорь Николаев расстались почти 20 лет назад. Но певица только сейчас раскрыла причину их развода и рассказала, какую роль в этой ситуации сыграла Алла Пугачёва, пишет «Московский комсомолец».

В эфире программы Андрея Малахова певица рассказала, что познакомилась с Николаевым в 16 лет, а через два года вышла за него замуж.

Они прожили вместе десять лет, но к концу их брака Королёва поняла, что больше не хочет обманывать себя. По словам певицы, Игорь Николаев — прекрасный музыкант, но жить с ним было сложно из-за его характера.

Наташа призналась, что Алла Пугачёва всегда относилась к Николаеву как к сыну и защищала его. Но в сложной ситуации развода Примадонна очень поддержала Королёву, именно от неё молодая певица услышала необходимые ей слова.

Наташа также отметила, что они с Николаевым смогли обо всём договориться, и их развод прошёл мирно. Композитор благородно разрешил бывшей жене исполнять песни, которые написал для неё.

Просмотров всего: 88

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца
В России и мире

Фанаты вычислили, что Ольга Бузова и Дава продолжают жить вместе после разрыва
В России и мире 1

Анна Хилькевич узнала из сети о собственной смерти
Общество

В США умер медиамагнат и основатель журнала Hustler Ларри Флинт
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь