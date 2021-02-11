Наташа Королёва рассказала о влиянии Пугачёвой на её развод с Игорем Николаевым
Наташа Королёва и Игорь Николаев расстались почти 20 лет назад. Но певица только сейчас раскрыла причину их развода и рассказала, какую роль в этой ситуации сыграла Алла Пугачёва, пишет «Московский комсомолец».
В эфире программы Андрея Малахова певица рассказала, что познакомилась с Николаевым в 16 лет, а через два года вышла за него замуж.
Они прожили вместе десять лет, но к концу их брака Королёва поняла, что больше не хочет обманывать себя. По словам певицы, Игорь Николаев — прекрасный музыкант, но жить с ним было сложно из-за его характера.
Наташа призналась, что Алла Пугачёва всегда относилась к Николаеву как к сыну и защищала его. Но в сложной ситуации развода Примадонна очень поддержала Королёву, именно от неё молодая певица услышала необходимые ей слова.
Наташа также отметила, что они с Николаевым смогли обо всём договориться, и их развод прошёл мирно. Композитор благородно разрешил бывшей жене исполнять песни, которые написал для неё.
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