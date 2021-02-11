В Благовещенске спасатели освободили щенка, застрявшего в решётке

В среду, 10 февраля, сотрудники областного поисково-спасательного отряда освободили щенка. Около Амурской областной больницы между прутьями решётки застрял пёс.

Спасатели освобождали щенка с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Они аккуратно разжали прутья и освободили животное. Во время спецоперации никто не пострадал, сообщает пресс-служба амурских спасателей.

— Я хотела бы выразить огромную благодарность сотрудникам, которые выезжали на Воронкова, 26. Они спасли щенка, застрявшего между железными прутьями. К сожалению, я растерялась и не спросила данные сотрудников. Но надеюсь, что слова благодарности найдут своего адресата. Спасибо вам за быстрое реагирование, отзывчивость, доброту и конечно же профессионализм! – написала в своём инстаграме благовещенка @katenaozhegova.

Напомним, что в декабре прошлого года спасатели в Биробиджане освободили, застрявшую в железной решётке, собаку. А в понедельник, в Приморье спасли двух медвежат, оставшихся без мамы.