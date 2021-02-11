Юрий Трутнев поручил построить на Сахалине новый город у порта Корсаков

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По словам Юрия Трутнева, у Сахалинской области есть дополнительный ресурс, есть деньги, а Южно-Сахалинск - не самый благоустроенный и комфортный город России. Поэтому его нужно привести в порядок, но при этом построить на Сахалине ещё один город, который сразу будет возведен удобно и правильно.

— Мы активно начали работать на Сахалине. Там у губернатора есть целый ряд планов - развития территории, вплоть до строительства нового отдельного города, связанного с портом Корсаков, рассказал в интервью «Известиям» вице-премьер Юрий Трутнев. - Мы с губернатором Валерием Игоревичем Лимаренко эту тему несколько раз обсуждали, я ему говорил, что нужен проект - прорыв именно в комфортную для людей среду. Он пришел с предложением: «Давайте мы будем приводить Южно-Сахалинск в порядок, но еще возведем город, который сразу будет построен правильно.

По словам вице-премьера, над генпланом нового города уже работают.

Тем временем сейчас идёт и обсуждение строительства на Дальнем Востоке нового нефтеперерабатывающего завода.