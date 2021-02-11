На границе Якутии и Приамурья столкнулись два поезда

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В среду, 10 февраля, в 22:40 на границе Амурской области и Якутии столкнулись два поезда: порожний и груженный углём. В результате происшествия с путей сошли четыре полувагона, сообщают в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Известно, что столкновение произошло на 48 километре разъезда участка Улак – Эльга путей необщего пользования. Обслуживанием этого участка железной дороги занимается компания ООО «Эльга-Транс». В результате происшествия пострадавших нет. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий схода полувагонов. По данному факту Тындинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения в деятельности ООО «Эльга-Транс». Напомним, что в выходные на Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 17 вагонов. Из-за этого произошла задержка пассажирских поездов № 61 Владивосток – Москва, № 391 Благовещенск – Чита. Движение восстановили на следующий день, в воскресенье, 7 февраля.

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#происшествия #транспорт

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Юлия Медведева