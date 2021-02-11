Василий Орлов подарил микроскоп школьнице из Завитинска

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Губернатор вручил Софии Котченко подарок в рамках проходившей в области благотворительной акции «Ёлка желаний». Микроскоп везли издалека, поэтому доставили его девочке только сейчас.

В рамках рабочей поездки в Завитинский район губернатор области пришёл в гости в семью Котченко. Восьмилетняя София мечтает изучать жизнь микроорганизмов, а для этого ей необходим электронный микроскоп. Его она просила у Деда Мороза во время благотворительной акции «Ёлка желаний».

— С распространением коронавируса везде звучат советы: мойте чаще руки, на руках микробы. Дочь меня попросила купить микроскоп, чтобы изучать микробов. Мы искали микроскоп, но не нашли. Узнали, что есть благотворительная акция «Ёлка желаний» и решили попробовать написать письмо, а нам вдруг и ответили, – сказала мама Софии Надежда Веселко.

— Ты письмо писала Деду Морозу? Вот подарок тебе передаю от него, как ты просила. Не получилось привести подарок до Нового года, его специально везли издалека, – сказал губернатор.

Василий Орлов помог включить и настроить прибор для работы. И сказал, что когда в школе начнутся уроки биологии, у девочки будет уже большое количество знаний.

Ранее губернатор области Василий Орлов исполнил желание в рамках акции «Ёлка желаний» 81-летней жительницы Благовещенска Валентины Михайловны Пичугиной и 13-летнего Остапа Панасенко, который вместе с мамой и младшим братом живёт в селе Пригородное Белогорского района. Пенсионерка получила новую газовую плиту, а Остап Панасенко – синтезатор, сообщает пресс-служба амурского правительства.