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11февраля
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На «Лыжне России» в Благовещенске всех желающих покатают на собачьей упряжке

На «Лыжне России» в Благовещенске всех желающих покатают на собачьей упряжке
Фото: pixabay.com

В столице Приамурья в субботу, 13 февраля, пройдёт «Лыжня России». В ней впервые поучаствуют около 20 ребят от 8 до 14 лет с особенностями здоровья. Они пройдут 500 метров вместе с другими юными благовещенцами. Победители и участники забегов получат призы и подарки.

Болеть за маленьких лыжников будут персонажи любимых мультфильмов. Также федерация ездового спорта приготовила подарок. Все желающие смогут прокатиться на настоящей собачьей упряжке и посетить мастер-класс по биатлону. Городской дом культуры не остался в стороне. Его сотрудники подготовили для гостей праздника зимние забавы. Это и перетягивание каната, «бродилки» и весёлые старты, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Кроме того, на мероприятии пройдут показательные выступления от курсантов ДВОКУ. Здесь обустроят семейную видеозону, где можно будет снять видео в формате «360 градусов». А на большом LED-экране покажут ролики о выдающихся лыжниках и биатлонистах Благовещенска и Приамурья.

Для участия в соревнованиях все желающие могут зарегистрироваться 11 и 12 февраля. Управление по физкультуре, спорту и делам молодежи года на Ленина, 97 принимает заявления с 10:00 до 18:00 часов. Также участников зарегистрируют в день старта, 13 февраля, с 09:00 до 11:30 на лыжной базе «Россия» в Моховой Пади. Кроме того, предварительная онлайн регистрация открыта по ссылке.

Напомним, что в этом году по просьбе лыжников праздник пройдёт в Моховой Пади. А главный заезд Приамурья также пройдёт 13 февраля в Ивановке.

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#отдых #природа #спорт

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