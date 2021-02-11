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11февраля
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сегодня, 15:05 1

Российским военным хотят разрешить заниматься оплачиваемой спортивной деятельностью

Российским военным хотят разрешить заниматься оплачиваемой спортивной деятельностью
Фото: https://pixabay.com/

Сейчас многие российские спортсмены высокого класса являются членами всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и Центрального спортивного клуба армии и состоят при этом на действительной военной службе. В связи с чем не имеют права получать денежные вознаграждения для оплаты расходов, связанных с участием в спортивных сборах и тренировочных мероприятиях и проездом к местам соревнований. Запрещено им получать и денежные вознаграждения за занятые в соревнованиях места. Согласно новому законопроекту, российским военным хотят разрешить заниматься оплачиваемой спортивной деятельностью.

Законопроект группы депутатов планируется рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию, пишет «Парламентская газета». Новый законопроект позволит привести законодательство в соответствие со сложившейся ситуацией, обеспечить правомерное и адресное предоставление спортсменам денежных средств на их спортивную деятельность и получить дополнительную мотивацию для повышения военнослужащими — спортсменами высокого класса своего спортивного мастерства, считают авторы документа.

А в Приамурье на этих выходных состоятся традиционные соревнования «Лыжня России». Зарегистрироваться для участия в акции нужно заранее – 11 и 12 февраля по адресу: улица Ленина. 97, также регистрация будет проводиться на месте соревнований 13 февраля с 09:00.

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#военные #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    27 минут назад

    "Сейчас многие российские спортсмены высокого класса являются членами всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и Центрального спортивного клуба армии и состоят при этом на действительной военной службе. В связи с чем не имеют права получать денежные вознаграждения для оплаты расходов, связанных с участием в спортивных сборах и тренировочных мероприятиях и проездом к местам соревнований."

    Странно, а разве им командировку не оформляют на время участия в соревнованиях? Соответственно и проезд МО оплачивает.

    А вот вознаграждение за занятые призовые места не помешало бы. )

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