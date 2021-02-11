Роспотребнадзор запретил школьникам использовать смартфоны для обучения

Новые санитарные правила запрещают детям использовать смартфон во время уроков. При этом пользоваться ноутбуком или планшетом по-прежнему можно, сообщают в Роспотребнадзоре.

Внимание на то, что 80% школьников пользуются смартфоном во время занятий, раньше уже обращал директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма. По его мнению, это средство абсолютно не подходит для обучения школьника – санитарным нормам не соответствует расстояние от лица до дисплея, а также размеры шрифта и экрана. Как говорит специалист, у подходящего для использования устройства экран должен быть не меньше 12 дюймов.

При этом ранее в Роспотребнадзоре говорили, что приносить смартфоны в школу можно, но только чтобы использовать их для связи с родителями. В процессе обучения школьники могут пользоваться компьютерами, планшетами, моноблоками или интерактивными досками, цитируют ведомство РИА Новости.