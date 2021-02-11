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11февраля
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сегодня, 18:54 0

Эксперты прогнозируют, что распространение британского штамма SARS-CoV-2 в России начнётся весной

Эксперты прогнозируют, что распространение британского штамма SARS-CoV-2 в России начнётся весной
Фото: https://pixabay.com/

Учёные заявляют, появление британского штамма коронавируса в России неизбежно и начать активно распространяться он может уже этой весной. По словам экспертов, для предыдущих штаммов коронавируса нужна большая вирусная нагрузка, чтобы заразить человека, а этому требуется меньшая.

— Британский штамм к нам всё равно придёт, он у нас будет, скорее всего, в середине весны. И если мы сейчас снимем послабления, то у нас будет новая вспышка заболеваемости большая, а этого не хотелось бы. Он всё равно придёт, всё равно будем заболевать, но нужно, чтобы всё было постепенно, без перегрузки системы здравоохранения, с готовностью к тому, что он придёт, - такое мнение выразил ТАСС главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Между тем в Приамурье поступила ещё одна партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» – свыше 7 500 доз.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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