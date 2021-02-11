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11февраля
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сегодня, 18:00 0

В феврале и марте путешествовать по России на поезде можно со скидкой

В феврале и марте путешествовать по России на поезде можно со скидкой
Фото: pixabay.com

Для тех, кто планировал совершить поездку в период с февраля по март 2021 года на поездах дальнего следования АО «ФПК» на обратный билет можно получить скидку в 20%, сообщают в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Основное условие – билет туда и обратно должен покупаться за один раз. Сроки действия акции такие: билеты можно купить в период с 3 февраля по 15 февраля и с 1 марта по 20 марта на путешествие в купейных вагонах в период с 8 февраля по 19 февраля, с 24 февраля по 28 февраля, а также с 9 марта по 31 марта.

Получить подробную информацию об условиях акции можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

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#происшествия #туризм

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