Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца

14-летняя девочка была сильнее остальных детей привязана к Брэду. Но недавно издание The Mirror сообщило, что Шайло Джоли-Питт убрала фамилию отца из своего профиля в социальных сетях.

Как говорит источник, знакомый с ситуацией, это настоящий удар для актёра и знак того, что он может потерять дочь.

Он добавил, что для 57-летнего Брэда много значит его семья, он очень переживает за своих детей. Сейчас все шестеро наследников пары живут с матерью в шикарном особняке в Лос-Анджелесе. Вилла Питта находится совсем рядом от дома Джоли, поэтому дети регулярно общаются с отцом.

Недавно Анджелина рассказывала в интервью, что пытается восстановить здоровую обстановку в семье после развода. По её словам, ради детей она хотела, чтобы их отец был рядом.

Шайло — первый ребёнок пары. Девочка оказалась трудным подростком, ведь был период, когда она собиралась сменить пол. Она отказывалась носить девчачью одежду и хотела, чтобы все воспринимали её как мальчика.

Но недавно Шайло преобразилась — она отрастила волосы и начала носить юбки. Многие считают, что дочь известных актёров передумала становиться мальчиком. Вероятно, она переросла период бунтарства и смогла принять себя.