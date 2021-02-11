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11февраля
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сегодня, 13:10 0

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца
Фото: news.myseldon.com

В семье голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта снова неспокойно. Их общая дочь Шайло отказалась от фамилии своего знаменитого отца, пишет «Комсомольская правда».

14-летняя девочка была сильнее остальных детей привязана к Брэду. Но недавно издание The Mirror сообщило, что Шайло Джоли-Питт убрала фамилию отца из своего профиля в социальных сетях.

Как говорит источник, знакомый с ситуацией, это настоящий удар для актёра и знак того, что он может потерять дочь.

Он добавил, что для 57-летнего Брэда много значит его семья, он очень переживает за своих детей. Сейчас все шестеро наследников пары живут с матерью в шикарном особняке в Лос-Анджелесе. Вилла Питта находится совсем рядом от дома Джоли, поэтому дети регулярно общаются с отцом.

Недавно Анджелина рассказывала в интервью, что пытается восстановить здоровую обстановку в семье после развода. По её словам, ради детей она хотела, чтобы их отец был рядом.

Шайло — первый ребёнок пары. Девочка оказалась трудным подростком, ведь был период, когда она собиралась сменить пол. Она отказывалась носить девчачью одежду и хотела, чтобы все воспринимали её как мальчика.

Но недавно Шайло преобразилась — она отрастила волосы и начала носить юбки. Многие считают, что дочь известных актёров передумала становиться мальчиком. Вероятно, она переросла период бунтарства и смогла принять себя.

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#дети #США #шоу-бизнес

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