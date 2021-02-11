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11февраля
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сегодня, 13:47 9

Майора полиции из Хабаровска уволили за компрометирующее видео в TikTok

Майора полиции из Хабаровска уволили за компрометирующее видео в TikTok
Фото: @kriminal.blg

В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok. Женщина корчила гримасы и издавала неприличные звуки.

Видео, на котором женщина в полицейской форме и с погонами майора корчит гримасы и издаёт неприличные звуки, появилась в популярной соцсети в среду, 10 февраля. Под постом она написала: «Стыдно было такое выкладывать, но ради смеха... простите». В управлении МВД по Хабаровскому краю подтвердили, что на видео майор полиции из Хабаровска.

— В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника – автора и участника видео – проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел, – рассказала РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

Ранее видео в TikTok с участием депутата Томаринского городского округа, вызвало вопросы у Сахалинского Центра управления регионом. В ролике депутат ЛДПР Сергея Булатов поёт матерные песни в присутствии детей. ЦУР попросил прокуратуру и полицию провести проверки по этому поводу.

Просмотров всего: 1321

#закон #происшествия

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Комментарии
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  • ой стыдно

    ой стыдно
    2 часа назад

    Наберут по объявлению. Но вроде уже майор!

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    имя то какое Сергея Булатов, сюда похоже тоже нынче только по объявлению берут

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Весело у них)) То водители автобуса камнями перекидываются, а потом на своём языке выгоняют пассажиров с автобуса. То красочная погоня за наркоманом, то водитель шапку у девочки за оплату проезда заберёт... Ещё и постоянно кого-то из бывших управленцев края судят

    Самое главное, что народ весёлый! Жгут в комментариях

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    - И правильно сделали, хочет строить гримасы пускай идёт в театральное училище.

    - а если не взяли, но мечта осталась?

    -"В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового" - а ведь они сидят и за это деньги получают

    - Вы бы так драг-дилеров мониторили, которые на стенах домов пишут о сбыте наркоты! Монитаторы хреновы блин.

    - Его с закладкой кинули.

    - Уволили майора... Неужели кто-то из здешних комментаторов исчезнет? Хотя нет, служебный аккаунт преемнику по команде должен передаваться.

    Итого 33 комментария на ДВХабе

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    1 час назад

    сожрали женщину ни за что Раз сотрудник так должен ходить с каменной мордой ? Ваще классно у нас в этой стране Погримасничал в тик токе - волчий билет Пнул на митинге человека за слова без мата - выговор возможно строгий

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Скорее всего сожрали тут))) "Человеческие кости найдены на заброшенном участке на Красной Речке (ФОТО) Череп и скелет, вмерзшие в землю в кустах у забора, обнаружил новый владелец, расчищавший площадку под строительство дома." https://www.dvnovosti.ru/incidents/2021/02/11/126080/

  • oenesterov

    oenesterov
    56 минут назад

    в серьезной организации клоуны не нужны

  • Landyush

    Landyush
    43 минуты назад

    Это ж сколько свободного времени у майора на службе, что хватает сидеть в Тик Токе и записывать ролики. Тем более у участкового. И правильно сделали, что уволили, лучше бы адресный обход сделала, да узнала бы как дела у подопечных.

  • sms-ка

    sms-ка
    36 минут назад

    Дослужиться до майора... И так обос......, Видать мозгов совсем нет и связей нет. Нужно думать о последствиях, а думать нечем.

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