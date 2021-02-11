Майора полиции из Хабаровска уволили за компрометирующее видео в TikTok

В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok. Женщина корчила гримасы и издавала неприличные звуки.

Видео, на котором женщина в полицейской форме и с погонами майора корчит гримасы и издаёт неприличные звуки, появилась в популярной соцсети в среду, 10 февраля. Под постом она написала: «Стыдно было такое выкладывать, но ради смеха... простите». В управлении МВД по Хабаровскому краю подтвердили, что на видео майор полиции из Хабаровска.

— В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника – автора и участника видео – проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел, – рассказала РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

Ранее видео в TikTok с участием депутата Томаринского городского округа, вызвало вопросы у Сахалинского Центра управления регионом. В ролике депутат ЛДПР Сергея Булатов поёт матерные песни в присутствии детей. ЦУР попросил прокуратуру и полицию провести проверки по этому поводу.