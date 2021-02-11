В пятницу Приамурье завалит снегом: прогноз погоды на 12 февраля

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Днём сохранится погода с осадками: по северу снег, умеренный и сильный, по югу небольшой и умеренный, местами метель. Ветер южный, юго-восточный, по северу северо-восточный с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура на севере -3°С...-8 °С, по северо-западу около -15°С, на юге -1°С...-6°С.

В Белогорске завтра пасмурно, снег. Температура днём -3°С...-5°С, ночью до -13°С, снег. Ветер южный, юго-восточный, 4-14 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.

В Завитинске облачно, снег. Температура днём -5°С...-7°С, ночью -6°С…-11°С. Ветер юго-восточный, 3-12 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду.

В Райчихинске пасмурно, снег. Температура днём -4°С...-7°С, ночью -5°С…-12°С. Ветер южный, юго-восточный, 5-11 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду.

В Архаре облачно, снег. Температура днём -4°С…-7°С, ночью до -12°С. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

В Свободном пасмурно, снег. Температура днём -3°С…-5°С, ночью -6°С …-12°С. Ветер южный, юго-восточный, 3-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

В Шимановске пасмурно, снег. Температура днём -5°С…-6°С, ночью -7°С …-15°С. Ветер восточный, юго-восточный, 4-10 метров в секунду.

В Зее пасмурно, снег. Температура днём -5°С…-6°С, ночью -7°С…-12°С. Ветер восточный, 4-13 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

В Сковородине пасмурно, сильный снег. Температура воздуха днём -6°С…-8°С, ночью -10°С…-17°С. Ветер переменный, 4-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, снег. Днём температура до -12°С, ночью -9°С…-17°С. Ветер восточный, северо-восточный, 3-79 метров в секунду, сообщает портал gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью снег, днём небольшой снег. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Температура ночью -5°С...-7°, днём 0°С...-2°С.