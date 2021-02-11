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11февраля
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сегодня, 15:00 1

Кто такой нутрициолог и чем он отличается от диетолога?

Кто такой нутрициолог и чем он отличается от диетолога?

Обе деятельности связаны с питанием человека, пищевой промышленностью и питательными веществами. Но в чем все-таки отличие нутрициолога от диетолога, выясняем вместе со Светланой Семеровой.

  1. Нутрициологом можно стать без медицинского образования?
  2. Как похудеть?
  3. Какие ошибки допускают люди при составлении рациона питания?
  4. Читмилл - это когда можно есть всё? И когда его можно делать?
  5. Интервальное голодание помогает?
  6. Можно ли похудеть на фруктах и овощах?
  7. Правда ли, что мучное - вредно?
  8. Почему день нужно начинать со стакана воды?
  9. Как быть, если ты сладкоежка?
  10. Какие продукты, из тех, что мы приняли считать полезными, таковыми не являются?

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Комментарии
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  • OT

    OT
    17 минут назад

    А почему не "едрология"? Связь-то с рынком, с монетарной экономикой прямая

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