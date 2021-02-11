сегодня, 15:00 1
Кто такой нутрициолог и чем он отличается от диетолога?
Обе деятельности связаны с питанием человека, пищевой промышленностью и питательными веществами. Но в чем все-таки отличие нутрициолога от диетолога, выясняем вместе со Светланой Семеровой.
- Нутрициологом можно стать без медицинского образования?
- Как похудеть?
- Какие ошибки допускают люди при составлении рациона питания?
- Читмилл - это когда можно есть всё? И когда его можно делать?
- Интервальное голодание помогает?
- Можно ли похудеть на фруктах и овощах?
- Правда ли, что мучное - вредно?
- Почему день нужно начинать со стакана воды?
- Как быть, если ты сладкоежка?
- Какие продукты, из тех, что мы приняли считать полезными, таковыми не являются?
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