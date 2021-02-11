Кто такой нутрициолог и чем он отличается от диетолога?

Обе деятельности связаны с питанием человека, пищевой промышленностью и питательными веществами. Но в чем все-таки отличие нутрициолога от диетолога, выясняем вместе со Светланой Семеровой.

Нутрициологом можно стать без медицинского образования? Как похудеть? Какие ошибки допускают люди при составлении рациона питания? Читмилл - это когда можно есть всё? И когда его можно делать? Интервальное голодание помогает? Можно ли похудеть на фруктах и овощах? Правда ли, что мучное - вредно? Почему день нужно начинать со стакана воды? Как быть, если ты сладкоежка? Какие продукты, из тех, что мы приняли считать полезными, таковыми не являются?

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