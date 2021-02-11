Двоих вымогателей задержали в Благовещенске

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В столице Амурской области задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве и избиении, сообщает полиция Благовещенска.

В правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестные люди угрожают и требуют деньги с её сына. После проверки информация подтвердилась.

В ходе следствия установили, что 35-летний потерпевший во время ссоры повредил стёкла машины знакомого. Для того, чтобы решить вопрос о компенсации решения владелец автомобиля приехал к потерпевшему с группой поддержки в лице двух молодых людей. Они избили потерпевшего и забрали у него 50 тысяч рублей за повреждённое стекло. После получения первой суммы нападавшим показалось мало, и они потребовали ещё столько же за компенсацию морального вреда. В случае, если потерпевший не предоставит деньги, ему угрожали физической расправой.

Специалисты уголовного розыска установили личности вымогателей, а после и задержали двоих подозреваемых, 1985 и 1998 годов рождения. Один из них до этого уже был судим.

По факту вымогательства благовещенская полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 7 лет.

Оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания. Следственные действия по этому делу продолжаются.