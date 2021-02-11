«Нечистот нет»: в Благовещенске в Бурхановку сливают безопасную воду

— Кабели прокладывают для аппарата МРТ, работы закончат уже в апреле. Заказчик работ ООО «АКС», все работы ведут по проекту и согласованному графику, – сообщил заместитель главного врача по хозвопросам Михаил Газданов.

Горячей водой продавливают землю, чтобы проложить два кабеля от самой подстанции до онкодиспансера.

— Организации выдан соответствующий ордер на земляные работы. В прокладке кабельной линии задействовали участок от Октябрьской, 116, до Шимановского, 63, – сообщили в администрации города.