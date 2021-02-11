Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:13 0

Фанаты вычислили, что Ольга Бузова и Дава продолжают жить вместе после разрыва

Фанаты вычислили, что Ольга Бузова и Дава продолжают жить вместе после разрыва
Фото: joinfo.com

Недавно певица Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном. Однако внимательные подписчики подозревают, что пара до сих пор живёт вместе, пишет Teleprogramma.

Ольга Бузова после своего дня рождения сообщила о разрыве отношений с рэпером Давой. Она не назвала причины их расставания, но дала понять, что музыкант плохо с ней обращался и даже поднимал на неё руку.

Теперь Ольга живёт в загородном доме и публикует оттуда фотографии. По её словам, она не хочет возвращаться в столичную квартиру, чтобы избежать грустных воспоминаний.

Но на днях поклонники заподозрили, что Бузова и Дава водят их за нос ради хайпа. На одном из сторис, где рэпер слушает музыку, они заметили ковёр из квартиры Ольги, а также в кадр попала узкая женская стопа.

Теперь фанаты гадают, живёт ли пара вместе или Дава привёл в квартиру бывшей возлюбленной другую девушку.

Пока никто из них не прокомментировал эти слухи.

Просмотров всего: 49

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире 1

Анна Хилькевич узнала из сети о собственной смерти
Общество

В США умер медиамагнат и основатель журнала Hustler Ларри Флинт
В России и мире

Певец Шура похвастался, что похудел на 35 килограммов
В России и мире 1

Певица Саша Зверева призналась, что употребляла наркотики
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь