Фанаты вычислили, что Ольга Бузова и Дава продолжают жить вместе после разрыва

Ольга Бузова после своего дня рождения сообщила о разрыве отношений с рэпером Давой. Она не назвала причины их расставания, но дала понять, что музыкант плохо с ней обращался и даже поднимал на неё руку.

Теперь Ольга живёт в загородном доме и публикует оттуда фотографии. По её словам, она не хочет возвращаться в столичную квартиру, чтобы избежать грустных воспоминаний.

Но на днях поклонники заподозрили, что Бузова и Дава водят их за нос ради хайпа. На одном из сторис, где рэпер слушает музыку, они заметили ковёр из квартиры Ольги, а также в кадр попала узкая женская стопа.

Теперь фанаты гадают, живёт ли пара вместе или Дава привёл в квартиру бывшей возлюбленной другую девушку.

Пока никто из них не прокомментировал эти слухи.