«Победа» перестанет летать на Дальний Восток

По новым правилам субсидию могла получить только одна компания. В минтрансе рассказали, что «Победа» заявку не подавала. Компания уже приостановила продажу билетов из Москвы в Улан-Удэ. Теперь по маршруту можно будет улететь только компанией S7.

Амурчан нововведения не коснутся, «Победа» в Приамурье не летает. На Дальнем Востоке единственным направлением компании была Бурятия. По сообщениям источника, направление было одним из наименее выгодных.