«Победа» перестанет летать на Дальний Восток
После того, как государство выделит пять миллиардов рублей субсидий, условия «Победы» станут неконкурентноспособными. Компания перестанет осуществлять полёты на Дальний Восток, сообщают «Известия» с ссылкой на источник.
По новым правилам субсидию могла получить только одна компания. В минтрансе рассказали, что «Победа» заявку не подавала. Компания уже приостановила продажу билетов из Москвы в Улан-Удэ. Теперь по маршруту можно будет улететь только компанией S7.
Амурчан нововведения не коснутся, «Победа» в Приамурье не летает. На Дальнем Востоке единственным направлением компании была Бурятия. По сообщениям источника, направление было одним из наименее выгодных.
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