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11февраля
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сегодня, 12:59 2

В Амурскую область пришла новая партия вакцины «Спутник V»

В Амурскую область пришла новая партия вакцины «Спутник V»
Фото: Depositphotos / DragonImages

В Приамурье поступила ещё одна партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» – свыше 7 500 доз. Вся вакцина уже распределена и направлена в медучреждения области, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

18 января в области стартовала массовая вакцинация. Для хранения вакцин в прививочные кабинеты приобретено холодильное и другое специализированное оборудование.

Напомним, что вакцинация проводиться бесплатно. А записаться на вакцинацию через портал «Госуслуги» может любой желающий гражданин России старше 18 лет и не имеющий к этому противопоказаний.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    А почему дед-пердет не вакцинируется.

  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    59 минут назад

    У него антител много...Ну и бункер он покидать не собирается.

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