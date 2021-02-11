В Амурскую область пришла новая партия вакцины «Спутник V»

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В Приамурье поступила ещё одна партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» – свыше 7 500 доз. Вся вакцина уже распределена и направлена в медучреждения области, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

18 января в области стартовала массовая вакцинация. Для хранения вакцин в прививочные кабинеты приобретено холодильное и другое специализированное оборудование.

Напомним, что вакцинация проводиться бесплатно. А записаться на вакцинацию через портал «Госуслуги» может любой желающий гражданин России старше 18 лет и не имеющий к этому противопоказаний.