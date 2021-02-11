Амурчане выберут объекты благоустройства на общероссийской платформе для голосования

В России появится общероссийская платформа по формированию комфортной городской среды. На ней будет собран перечень территорий, которые предлагается обновить в конкретном городе или регионе. В том числе сделать свой выбор смогут жители Амурской области. Голосование во всех российских регионах стартует одновременно и продлится месяц — с 26 апреля по 30 мая. Результаты помогут сформировать список территорий для благоустройства на следующий год.

Проект совместно запускают Минстрой России и АНО «Диалог Регионы», его цель — максимально упросить участие граждан в жизни города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения.

«Мы запускаем единую онлайн-платформу для голосования по подбору территорий для благоустройства. Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона», — рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Он отметил, что главными преимуществами платформы станут доступность голосования, прозрачный выбор территорий, обмен данных с существующими региональными платформами.

«Большое внимание мы уделяем вопросу регистрации и достоверности данных, которые будут в этом приложении. Хотим избежать всех возможностей по взлому результатов. Регистрация через Госуслуги – самый надежный способ, также поддерживается регистрация через мобильный телефон. Мы предпримем все возможные меры, чтобы исключить накрутки голосов», – подчеркнул гендиректор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский.

Голосование будет доступно для жителей конкретного региона по месту их прописки. «То есть мы с вами из Москвы не сможем голосовать за Нижний Новгород или другие субъекты. Где люди живут, зарегистрированы, там и могут проголосовать», — объяснил замминистра.

«Мы хотим сделать так, чтобы можно было выбирать объекты в каждом регионе, чтобы была единая база знаний, и чтобы каждый год в каждом городе, где происходит такое голосование, архив накапливался, и можно было посмотреть, что было сделано, что будет сделано и как идет процесс», — отметил Алексей Гореславский.

Принять участие в отборе территорий для благоустройства смогут все россияне в возрасте от 14 лет.

Сейчас идёт наполнение платформы информацией, создается список объектов благоустройства в муниципалитетах. Чтобы проинформировать как можно больше людей об этом проекте, привлекут волонтеров. Они будут работать с планшетами для голосования в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и общественных местах. То есть россияне смогут проголосовать за объекты благоустройства и через них.

Для справки:

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стартовал в 2018 году. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

С 2019 года благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года в России было благоустроено 11,8 тыс. общественных территорий. Кроме того, реализовано 168 проектов победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В 2020 году победителями стали сразу 160 проектов. На реализацию проектов в 2021 году выделено 10 млрд рублей. Планируется благоустроить еще около 4 тысяч общественных территорий в стране.

Амурская область принимает активное участие в российском проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года. За три года в 11 муниципальных образованиях области — Благовещенске, Белогорске, Зее, Завитинске, Свободном, Райчихинске, Сковородино, Тынде, Циолковском, Шимановске, Прогрессе Тамбовском сельсовете — благоустроено 126 дворовых и 30 общественных территорий.