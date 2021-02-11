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11февраля
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сегодня, 12:40 0

Поставки российского газа в Китай хотят увеличить вдвое

Поставки российского газа в Китай хотят увеличить вдвое
Фото: pixabay.com

Посол России в Пекине Андрей Денисов заявил, что поставки газа из России в Китай по «Силе Сибири» могут увеличиться в два раза, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в последние дни 2020 года поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» превысили контрактные объемы в 1,5 раза. В январе 2021 года поставки увеличились на 2,5 процента от обязательств по контракту.

— В прошлом году мы начали поставлять в Китай трубопроводный газ. Поставили его более 4 миллиардов кубометров. Это мы фактически тестировали наш новый газопровод. И в наступившем году, я надеюсь, поставки как минимум удвоятся, а, может быть, будут еще больше, - сообщил Андрей Денисов.

Напомним, что газификация одиннадцати муниципалитетов Амурской области привязана к трассе прохождения магистрального газопровода «Сила Сибири». До 2025 года в процессе газификации будет задействовано шесть муниципальных образований. Это ЗАТО Циолковский, города Свободный, Благовещенск и Белогорск, а также Благовещенский и Магдагачинский районы.

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#Китай #российская власть #энергетика

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