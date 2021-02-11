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11февраля
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Мобильные технопарки «Кванториум» приехали в Архару и Константиновку

Мобильные технопарки «Кванториум» приехали в Архару и Константиновку
Фото: Пресс-служба минобрнауки Амурской области

В Приамурье два мобильных «Кванториума» с 8 по 20 февраля будут работать в Архаре и Константиновке. С утра 5-7 классы занимаются технологией, а время после обеда дети посвящают допобразованию. Всего есть три квантума: «Промробо/Промдизайн», «Гео/Аэро», «VR/AR/IT».

— В каждом мобильном «Кванториуме» работают по три наставника. Они преподают конструирование роботов, проектирование и прототипирование, а также конструкторское 3D-моделирование. Ученики работают с геоинформационными системами, изучают картографию и обрабатывают снимки из космоса. В обучение также входит эксплуатация беспилотных летательных аппаратов: это конструирование, настройка и программирование, – сообщили в пресс-службе минобрнауки Амурской области.

В министерстве добавили, что школьники ещё изучают разработку приложений виртуальной и дополненной реальности, художественное 3D-моделирование, а также создают игры, программируют на языках Python и C#.

В Амурской области сеть детских технопарков «Кванториум-28» создали в рамках нацпроекта «Образование». Сейчас обучаться в них могут ребята в Благовещенске и Свободном, а ещё два мобильных «Кванториума» работают в 12-ти поселениях региона. Всего в технопарках региона обучаются порядка 800 ребят. Только за прошлый год обучение в «Кванториумах» прошло более 10 тысяч школьников.

Напомним, что «Кванториум-28» регулярно проводит бесплатные мастер-классы для амурских школьников.

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#дети #жизнь #наука #образование

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