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сегодня, 13:28 0

Житель Якутска чуть не заморозил многоквартирный дом, похитив электропровода к системе отопления

Житель Якутска чуть не заморозил многоквартирный дом, похитив электропровода к системе отопления
Фото: pixabay.com

Житель Якутска дважды попытался похитить электропровода к системе отопления. Из-за него жильцы многоквартирного дома в мороз остались без отопления.

В декабре прошлого года житель Якутска демонтировал и похитил электрические провода, которые подавали электричество к насосам отопления теплосистемы многоквартирного дома. Из-за этого в квартирах жильцов многоэтажки пропало отопление.

Управляющая компания оперативно занялась восстановлением подачи тепла. Однако, во время ремонта, якутятнин попытался украсть электропровода ещё раз. Сотрудники «управляйки» заметили его и вызвали полицию.

Злостным нарушителем оказался неоднократно судимый житель города. Уголовное дело в отношении похитителя проводов направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, сообщает news.ykt.ru.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия #суды

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