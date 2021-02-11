Житель Якутска чуть не заморозил многоквартирный дом, похитив электропровода к системе отопления
Житель Якутска дважды попытался похитить электропровода к системе отопления. Из-за него жильцы многоквартирного дома в мороз остались без отопления.
В декабре прошлого года житель Якутска демонтировал и похитил электрические провода, которые подавали электричество к насосам отопления теплосистемы многоквартирного дома. Из-за этого в квартирах жильцов многоэтажки пропало отопление.
Управляющая компания оперативно занялась восстановлением подачи тепла. Однако, во время ремонта, якутятнин попытался украсть электропровода ещё раз. Сотрудники «управляйки» заметили его и вызвали полицию.
Злостным нарушителем оказался неоднократно судимый житель города. Уголовное дело в отношении похитителя проводов направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, сообщает news.ykt.ru.
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