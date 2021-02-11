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11февраля
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сегодня, 11:23 0

В Ленинградской области пенсионер убил и расчленил 37-летнюю сотрудницу банка

В Ленинградской области пенсионер убил и расчленил 37-летнюю сотрудницу банка
Фото: volgasib.ru

В Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве женщины. 10 февраля на дороге Санкт-Петербург — Матокса были обнаружены два мешка с частями тела убитой, сообщает канал «360» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По выяснило следствие, убийство было совершено 7 февраля. В одном из частных домов в Мурине 64-летний мужчина нанёс 37-летней женщине несколько ударов по голове, от которых она скончалась. После этого он расчленил тело и вывез в пакетах к дороге.

Убитой оказалась Татьяна, сотрудница банка.

О пропаже женщины заявил её брат, когда она не вернулась после того, как пошла в магазин. Вскоре, увидев ориентировку на Татьяну, в полицию обратилась девушка.

Она рассказала, что её тесть привёл домой незнакомую женщину, с которой распивал спиртное. По её словам, когда она позже вернулась с работы, то увидела, как мужчина уже замывал пятна крови.

Вскоре сотрудники полиции задержали пенсионера. На допросе он рассказал, что встретился с Татьяной в магазине и предложил ей выпить у него дома вместе с ещё одной женщиной.

В какой-то момент произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил гостью по голове. Когда женщина не пришла в себя, мужчина решил избавиться от трупа. Он расчленил тело и вывез в мешках к трассе.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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#криминал #происшествия

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