Благовещенец, угрожая продавцу павильона куском трубы, забрал из кассы выручку

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22-летнего жителя Благовещенска обвиняют в разбойных нападениях. Молодой человек, угрожая продавцам, похищал деньги из кассы магазинов.

В ходе расследования установлено, что в ноябре 2019 года амурчанин зашёл в торговый павильон и, угрожая продавцу обрезком металлической трубы, забрал из кассы выручку в сумме чуть больше 20 тысяч рублей.

Через несколько месяцев благовещенец, взяв с собой нож, совершил разбойное нападения на продавца другого магазина, похитив из кассы более 26 тысяч рублей. Затем он напал на сотрудницу микрокредитной компании. Но женщина оказала сопротивление и парень не смог добраться до кассы.

Молодого человека задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности и совершил преступление в период действия непогашенной судимости. Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд. За указанное преступление предусмотрено до 12 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.