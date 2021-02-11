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11февраля
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сегодня, 11:20 12

На Дальнем Востоке хотят построить новый нефтеперерабатывающий завод

На Дальнем Востоке хотят построить новый нефтеперерабатывающий завод
Фото: pixabay.com

Снять дефицит топлива на Дальнем Востоке можно только с помощью строительства нового нефтеперерабатывающего завода. По словам полпреда президента по Дальнему Востоку Юрия Трутнева, проект можно реализовать в преференциальном режиме, сообщает ТАСС.

Полпред объяснил, что дефицит топлива составляет два миллиона тонн в год. При необходимых шести миллионах тонн производятся только четыре тонны, остальное приходится привозить по железной дороге.

— НПЗ надо строить новый. Мы будем предпринимать меры к тому, чтобы создать специальную преференциальную оболочку для строительства нефтеперерабатывающего завода. Сегодня ситуация выглядит таким образом, что у нас желающих строить нефтеперерабатывающий завод новый на Дальнем Востоке нет, а дефицит топлива – порядка 2 млн тонн по году. Надо шесть, производится четыре, и вот эти два миллиона тонн завозимые более всего по железной дороге – это большая проблема, – уточнил Трутнев.

Полпред отметил, что когда топливо приходится доставлять по железной дороге, нет возможности обеспечить конкурентную цену.

После начала модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода перебои в поставках топлива ощутили также в Приамурье и Приморском крае. 8 февраля Благовещенск получил 645 тонн бензина АИ-92. Крупную партию бензина АИ-95 – 400 тонн, обещали привезти в Амурскую область 11 февраля из Омска.

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#Дальний Восток #производство #транспорт

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Комментарии
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  • iFrozen

    iFrozen
    1 час назад

    Вот прям таки хотят?) Исходя из статьи следует что как раз наоборот - никто не хочет тут строить, в нашем "привлекательном" инвестиционном климате.

  • одна из....

    одна из....
    1 час назад

    Так вот к чему этот весь цирк с бензом))) и даже уже известно где построят.. Конечно это амурка.. Мало тут у нас говна.. Так нате вам завод в придачу))

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    Возле Березовки что построено?

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    В ЗОНЕ РИСКА: ЗАМОРОЖЕН ПРОЕКТ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА В БЕРЕЗОВКЕ

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    https://www.amur.info/news/2018/12/21/147722

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    https://www.amur.info/news/2018/12/21/147722

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    одна из....

    Вам не угодишь - нет бензина из-за остановки НПЗ в Хабаровске - чиновники казлы. "Давайте построим местный завод" - чиновники хотят всё загадить, а значит опять казлы. Вы определитесь, а то раздражаете.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    "Так вот к чему этот весь цирк с бензом))) и даже уже известно где построят.. Конечно это амурка.. Мало тут у нас говна.. Так нате вам завод в придачу))"

    Поражен глубиной мысли. У вас на кухне все такие блестящие аналитики? :)

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    45 минут назад

    Хорошо сказал.

    Хелающих строить нет...

    А развить свои мысли в сторону ПОЧЕМУ слабо?

    Может быть это и есть оценка его "успешной" работы?

  • White Wolf

    White Wolf
    41 минута назад

    В Березовке построили и торжественно сдали в эксплуатацию кирпичный забор, несколько лет назад. По моему, даже тогдашний губер. присуьствовал.

  • Евлеслав

    Евлеслав
    15 минут назад

    Про НПЗ в Березовке. Помните того гос. деятеля - эксперта, который пару лет назад заявил, что этот НПЗ создаст ненужную конкуренцию? Да и в ВСТО (нефтетруба) нет места для нефти нового завода.

  • Щуп

    Щуп
    5 минут назад

    пускай сначала достроят мусоропер... завод и запустите

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