На Дальнем Востоке хотят построить новый нефтеперерабатывающий завод

Полпред объяснил, что дефицит топлива составляет два миллиона тонн в год. При необходимых шести миллионах тонн производятся только четыре тонны, остальное приходится привозить по железной дороге.

— НПЗ надо строить новый. Мы будем предпринимать меры к тому, чтобы создать специальную преференциальную оболочку для строительства нефтеперерабатывающего завода. Сегодня ситуация выглядит таким образом, что у нас желающих строить нефтеперерабатывающий завод новый на Дальнем Востоке нет, а дефицит топлива – порядка 2 млн тонн по году. Надо шесть, производится четыре, и вот эти два миллиона тонн завозимые более всего по железной дороге – это большая проблема, – уточнил Трутнев.

Полпред отметил, что когда топливо приходится доставлять по железной дороге, нет возможности обеспечить конкурентную цену.

После начала модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода перебои в поставках топлива ощутили также в Приамурье и Приморском крае. 8 февраля Благовещенск получил 645 тонн бензина АИ-92. Крупную партию бензина АИ-95 – 400 тонн, обещали привезти в Амурскую область 11 февраля из Омска.