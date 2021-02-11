Амурская область вошла в ТОП-10 регионов по вакцинации от COVID-19

К тому моменту, когда началась всероссийская прививочная кампания, в Амурской области вакцину получили менее тысячи человек. Но, несмотря на это, к началу февраля в Приамурье уже привили 14 860 человек, причем второй компонент вакцины «Спутник-V» получили 1 283 человека.

Стоит отметить, что 8 февраля в Амурскую область прибыла ещё одна партия вакцины «Спутник-V».

— Вакцинация необходима для того, чтобы снизить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, защитить население региона. Вакцина приходит в область отдельными партиями, стабильно. Привить всех сразу невозможно, это работа на целый год. Поликлиники, получая вакцину, немедленно возобновляют иммунизацию, – сообщила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Доля жителей регионов Дальнего Востока старше 18 лет, получивших первую дозу вакцины

Среди всех регионов России Амурская область находится на 10 месте по вакцинации взрослого населения. Лучший показатель по стране – в Москве. В столице к 6 февраля привили 5,4% населения. В среднем по стране этот показатель на отметке в 1,5%, а в Приамурье уже привито 2,4% амурчан.

Нужно понимать, что чем больше населения получит иммунитет к коронавирусу, тем быстрее будут ослаблены или вообще сняты ограничительные меры. Как известно, антитела можно получить двумя путями: переболеть или привиться. Первый вариант достаточно неприятен, и имеет массу последствий. Поэтому, напоминаем, что записаться на прививку от коронавируса могут все желающие чрез портал Госуслуг. О том, как это сделать можно узнать из материала «Пошаговая инструкция: как амурчанам через интернет записаться на прививку от коронавируса».

*материал подготовлен на основе данных фонда «Петербургская политика» и портала «Давыдов Индекс».