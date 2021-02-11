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11февраля
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сегодня, 11:15 3

Подарки для любимок

Подарки для любимок

Конфетки? Носки? Цветы? Бритва? Не ломайте голову с выбором подарка на 14 февраля – мы сделали это за вас! И уже распланировали ваш день Святого Валентина. Мы не просто подобрали варианты подарков, а просчитали всё так, чтобы и деньги после праздника остались, и вы со своей второй половинкой вспоминали этот день с теплом в сердечке через много-много лет.

Скорее смотрите выпуск и сделайте 14 февраля незабываемым благодаря нашим партнёрам:

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Комментарии
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  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    1 час назад

    Подарки для любимок? Это кому?

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    Какой-то дворовый жаргон в заголовке.

  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    1 час назад

    Скорее всего любимка это узбек в розовом пуховике..

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