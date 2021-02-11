Подарки для любимок

Конфетки? Носки? Цветы? Бритва? Не ломайте голову с выбором подарка на 14 февраля – мы сделали это за вас! И уже распланировали ваш день Святого Валентина. Мы не просто подобрали варианты подарков, а просчитали всё так, чтобы и деньги после праздника остались, и вы со своей второй половинкой вспоминали этот день с теплом в сердечке через много-много лет.

Скорее смотрите выпуск и сделайте 14 февраля незабываемым благодаря нашим партнёрам: Цветочный салон @blg.cvetov Выжигаем портреты по вашему фото @ _woodburning_28 Шоколадный бутик French Kiss @frenchkiss_blg Магазин корейской косметики Sakuradv.online @sakurablg Conte @mozaic_conte_blag Вкусные букеты @vinegret_blag Кафе Crazy Brothers @crazy_brothers_blg_ Ресторан Vostok @vostokrest28 Отель Mercure @mercureblg

Просмотров всего: 425

#Видео: Партнёрский контент

распечатать

Гайка