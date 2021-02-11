Подарки для любимок
Конфетки? Носки? Цветы? Бритва? Не ломайте голову с выбором подарка на 14 февраля – мы сделали это за вас! И уже распланировали ваш день Святого Валентина. Мы не просто подобрали варианты подарков, а просчитали всё так, чтобы и деньги после праздника остались, и вы со своей второй половинкой вспоминали этот день с теплом в сердечке через много-много лет.
Скорее смотрите выпуск и сделайте 14 февраля незабываемым благодаря нашим партнёрам:
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