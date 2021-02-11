Липовые листовки с требованием поверки счётчиков добрались до Камчатки

Листовки с «предупреждениями о поверке счётчиков» стали появляться в почтовых ящиках жителей Камчатки. Извещения пугают наличием печатей и штампов, но не имеют никакого отношения к реальности, сообщает местная жилинспекция.

Как рассказали в Камчатской жилинспекции, такие бумаги печатают частные организации, работающие на грани мошенничества. Действительно, счётчикам периодически требуется поверка. Но, во-первых, представители сторонней организации не могут знать, наступил ли срок поверки у ваших счётчиков, во-вторых, собственник сам решает, проводить поверку или же полностью менять счётчики – иногда замена обходится гораздо выгоднее.

— Относитесь к ним [листовкам] как к провокационной рекламе, и не более, не несущей в себе важной информации, а навязчиво призывающей купить какой-либо товар или получить услугу, – прокомментировали в инспекции ИА Кам 24.

Подобные листовки с завидным постоянством распространяют и в Приамурье. Последние жалобы на липовые извещения поступали к нам в редакцию в конце января. В АКС напоминают, что поверкой счётчиков в Благовещенске могут заниматься всего две организации — это региональный Амурской центр стандартизации и метрологии и компания «СПК». Наличие у них лицензий можно проверить на сайте Национальной системы аккредитации.