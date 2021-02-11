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11февраля
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сегодня, 12:25 0

Липовые листовки с требованием поверки счётчиков добрались до Камчатки

Липовые листовки с требованием поверки счётчиков добрались до Камчатки
Фото: @kam24

Листовки с «предупреждениями о поверке счётчиков» стали появляться в почтовых ящиках жителей Камчатки. Извещения пугают наличием печатей и штампов, но не имеют никакого отношения к реальности, сообщает местная жилинспекция.

Как рассказали в Камчатской жилинспекции, такие бумаги печатают частные организации, работающие на грани мошенничества. Действительно, счётчикам периодически требуется поверка. Но, во-первых, представители сторонней организации не могут знать, наступил ли срок поверки у ваших счётчиков, во-вторых, собственник сам решает, проводить поверку или же полностью менять счётчики – иногда замена обходится гораздо выгоднее.

— Относитесь к ним [листовкам] как к провокационной рекламе, и не более, не несущей в себе важной информации, а навязчиво призывающей купить какой-либо товар или получить услугу, – прокомментировали в инспекции ИА Кам 24.

Подобные листовки с завидным постоянством распространяют и в Приамурье. Последние жалобы на липовые извещения поступали к нам в редакцию в конце января. В АКС напоминают, что поверкой счётчиков в Благовещенске могут заниматься всего две организации — это региональный Амурской центр стандартизации и метрологии и компания «СПК». Наличие у них лицензий можно проверить на сайте Национальной системы аккредитации.

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#Дальний Восток #ЖКХ #происшествия

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