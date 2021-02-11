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11февраля
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Танкисты Восточного военного округа готовятся к «Танковому биатлону» (видео)

Танкисты Восточного военного округа готовятся к «Танковому биатлону» (видео)

Танковые экипажи боевых машин из частей Амурского общевойскового объединения, завершают подготовку к армейскому этапу конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон».

Военнослужащие тренируются преодолевать дистанцию на современных танках Т-80БВ, нарабатывают навыки скоростного вождения, и преодоления различных препятствий, предусмотренных условиями соревнований: колейный мост, ров, проход, сделанный в условном минном поле. Также отрабатывается важная для соревнований быстрота загрузки боеприпасов. Для отработки точности стрельбы на полигонах оборудованы мишени, изображающие собой танки, вертолеты, расчёты противотанковых ракетных установок.

Для комфорта и сохранения здоровья военных, на полигонах оборудованы пункты обогрева.

После окончания тренировок вождения боевых машин, экипажи приступят к стрельбам, по неподвижным и движущимся мишеням, в соответствии с регламентом конкурса. Военнослужащие, показавшие наилучшие результаты, примут участие в окружном этапе «Танкового биатлона» Восточного военного округа.

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