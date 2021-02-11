Больше сотни зданий в Благовещенске оборудовали светящимися адресными табличками

Фото: admblag.ru

В Благовещенске подсветили таблички с указанием улиц и номеров домов. Новые правила по размещению указателей действуют в городе с этого года.

В конце января вступили в силу изменения, внесённые в постановление администрации Благовещенска об упорядочении размещения указателей наименований улиц и номерных знаков зданий. Теперь на всех зданиях города за исключением частного сектора, должны быть установлены знаки адресации в форме светящихся коробов.

Конструкция выполняется в виде объёмного короба толщиной 4-8 сантиметров. Корпус изготавливается из алюминиевого профиля с покрытием из акрила и атмосферостойкой пленки. Лицевая панель сделана из полистирола. Информация наносится на табличку методом плотерной резки либо фотопечати. Для внутренней подсветки применяются энергосберегающие светодиоды.

— На территории города Благовещенска действуют новые правила к изготовлению и размещению указателей наименования улиц и номерных знаков зданий. Теперь они должны быть выполнены в форме короба с подсветкой. Единообразные и обновлённые аншлаги улучшат вид нашего города и сделают его более удобным для переписчиков во время Всероссийской переписи населения, которая пройдёт уже в этом году. Новые требования распространяются на все здания за исключением индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и многоквартирных жилых домов, где менее 10 квартир. Собственники таких зданий могут изготовить аншлаги по старой форме, но обязательно с указанием и номера здания, и названия улицы. Добавлю, что нарушением будет считаться не только отсутствие аншлагов, но и их неправильное исполнение, – рассказала Екатерина Ступникова, специалист отдела адресации администрации Благовещенска.

Теперь на домах, расположенных на пересечении улиц, указатели наименований улиц размещаются с обеих сторон здания, ориентированных на соответствующую из улиц, и на одной высоте. Если протяжённость фасада здания превышает 50 метров, номерные знаки и указатели наименований улиц должны быть установлены на обеих, противоположных, сторонах фасада, сообщает администрация города.

Новые указатели установлены на 104 объектах города. Это школы, детские сады, здания учреждений культуры и спорта.

Получить консультацию по внешнему виду и правилам установки аншлагов можно в отделе адресации администрации города Благовещенска по телефонам 596-695, 595-616, 595-734.